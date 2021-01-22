Байден поручил разведке собрать информацию об агрессивных действиях России

Разведка США должна собрать информацию о возможных враждебных действиях России. Соответствующее поручение дал президент Штатов Джо Байден.

О таком решении сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

— Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по хакерской атаке на Solar Winds, российскому вмешательству в выборы 2020 года, применению химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по данным о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане, — объяснила она во время брифинга.

Накануне американские СМИ также сообщали, что Байден не планирует перезапускать отношения с Россией. Напротив, речь шла даже о подготовке новых мер в ответ на ее агрессивные действия.

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Кроме того, некоторые издания сообщают, что Байден хочет продлить на пять лет договор о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает количество стратегических ядерных вооружений США и России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны также призвал Штаты и РФ продлить договор, а затем расширить его.