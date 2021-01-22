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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Байден доручив розвідці зібрати інформацію про агресивні дії Росії

Розвідка США повинна зібрати інформацію про ймовірні ворожі дії Росії. Відповідне доручення дав президент Штатів Джо Байден.

Байден доручив розвідці зібрати інформацію про агресивні дії Росії

Про таке рішення повідомила представник Білого дому Джен Псакі.

– Президент попросив наші розвідслужби підготувати оцінку щодо хакерської атаки на Solar Winds, російського втручання у вибори 2020 року, застосування хімзброї проти лідера опозиції Олексія Навального, а також щодо даних про виплату грошей за напади на військових США в Афганістані, – пояснила вона під час брифінгу.

Напередодні американські ЗМІ також повідомляли, що Байден не планує перезапускати відносини з Росією. Навпаки, йшлося навіть про підготовку нових заходів у відповідь на її агресивні дії.

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Крім того, деякі видання повідомляють, що Байден хоче продовжити на п’ять років договір про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість стратегічних ядерних озброєнь США та Росії.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг зі свого боку також закликав Штати і РФ продовжити договір, а потім розширити його.

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