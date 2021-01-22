Фальшивые тесты на Covid-19: в аэропорту Нидерландов задержали туристов

В аэропорту Амстердама в Нидерландах пограничники задержали задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус.

Отмечается, что все они планировали полет в Марокко.

Среди задержанных — двое мужчин и семь женщин от 30 до 75 лет.

В пресс-службе аэропорта Схипхол национальность туристов не сообщили.

Читайте В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворял пациенток и его не накажут

Начиная с 23 января, правительство Нидерландов ввел комендантский час.

Локдаун в Нидерландах ввели еще 15 декабря. Дополнительные ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.

В Нидерландах вакцинированы от Covid-19 рассказали об аллергии

На днях в Нидерландах на побочные реакции организма пожаловались люди, которым сделали прививку против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Количество таких случаев за короткое время выросло до 100, у двух пациентов наблюдалась тяжелая аллергическая реакция.

Многие граждане, которым делали прививки, жаловались на боль в месте укола, головная боль и усталость.

Источник: NOS