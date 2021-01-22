Фальшивые тесты на Covid-19: в аэропорту Нидерландов задержали туристов

В аэропорту Амстердама в Нидерландах пограничники задержали задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус.
Отмечается, что все они планировали полет в Марокко.
Среди задержанных — двое мужчин и семь женщин от 30 до 75 лет.
В пресс-службе аэропорта Схипхол национальность туристов не сообщили.
Начиная с 23 января, правительство Нидерландов ввел комендантский час.
Локдаун в Нидерландах ввели еще 15 декабря. Дополнительные ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.
В Нидерландах вакцинированы от Covid-19 рассказали об аллергии
На днях в Нидерландах на побочные реакции организма пожаловались люди, которым сделали прививку против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Количество таких случаев за короткое время выросло до 100, у двух пациентов наблюдалась тяжелая аллергическая реакция.
Многие граждане, которым делали прививки, жаловались на боль в месте укола, головная боль и усталость.
Источник: NOS