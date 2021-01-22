Фальшиві тести на Covid-19: в аеропорту Нідерландів затримали туристів

В аеропорту Амстердама у Нідерландах прикордонники затримали затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус.
Зазначається, що усі вони планували політ до Марокко.
Серед затриманих – двоє чоловіків та сім жінок від 30 до 75 років.
У прес-службі аеропорту Схіпхол національність туристів не повідомили.
Починаючи з 23 січня, уряд Нідерландів запровадив комендантську годину.
Локдаун у Нідерландах ввели ще 15 грудня. Додаткові обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.
У Нідерландах вакциновані від Covid-19 розповіли про алергію
Днями у Нідерландах на побічні реакції організму поскаржилися люди, яким зробили щеплення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer та BioNTech.
Кількість таких випадків за короткий час зросла до 100, у двох пацієнтів спостерігалася тяжка алергічна реакція.
Багато хто з громадян, яким робили щеплення, скаржилися на біль у місці уколу, головний біль і втому.
Джерело: NOS