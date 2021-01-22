Фальшиві тести на Covid-19: в аеропорту Нідерландів затримали туристів

В аеропорту Амстердама у Нідерландах прикордонники затримали затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус.

Зазначається, що усі вони планували політ до Марокко.

Серед затриманих – двоє чоловіків та сім жінок від 30 до 75 років.

У прес-службі аеропорту Схіпхол національність туристів не повідомили.

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Починаючи з 23 січня, уряд Нідерландів запровадив комендантську годину.

Локдаун у Нідерландах ввели ще 15 грудня. Додаткові обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.

У Нідерландах вакциновані від Covid-19 розповіли про алергію

Днями у Нідерландах на побічні реакції організму поскаржилися люди, яким зробили щеплення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer та BioNTech.

Кількість таких випадків за короткий час зросла до 100, у двох пацієнтів спостерігалася тяжка алергічна реакція.

Багато хто з громадян, яким робили щеплення, скаржилися на біль у місці уколу, головний біль і втому.

Джерело: NOS