Известный американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Он поблагодарил всех ученых, регуляторные органы и участников исследований, благодаря которым появилась вакцина от Covid-19. Сейчас Гейтс получил только первую дозу препарата. Он подчеркнул, что чувствует себя прекрасно.

— Одно из преимуществ 65-летнего возраста — это то, что я имею право на вакцину от Covid-19.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

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Шварценеггер призвал к вакцинации цитатой из фильма

Американский актер Арнольд Шварценеггер призвал вакцинироваться от коронавируса. Накануне он сделал прививку в автомобиле и озвучил цитату из фильма Терминатор.

Видео очень быстро стало вирусным и набрало около 2,7 млн просмотров за несколько дней.