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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Преимущество 65-ти лет: Билл Гейтс вакцинировался от Covid-19

Известный американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Білл Гейтс

Он поблагодарил всех ученых, регуляторные органы и участников исследований, благодаря которым появилась вакцина от Covid-19. Сейчас Гейтс получил только первую дозу препарата. Он подчеркнул, что чувствует себя прекрасно.

— Одно из преимуществ 65-летнего возраста — это то, что я имею право на вакцину от Covid-19.

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Шварценеггер призвал к вакцинации цитатой из фильма

Американский актер Арнольд Шварценеггер призвал вакцинироваться от коронавируса. Накануне он сделал прививку в автомобиле и озвучил цитату из фильма Терминатор.

Видео очень быстро стало вирусным и набрало около 2,7 млн просмотров за несколько дней.

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