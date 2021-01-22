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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Перевага 65-ти років: Білл Гейтс вакцинувався від Covid-19

Відомий американський підприємець, засновник корпорації Microsoft, Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусу. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Білл Гейтс

Він подякував усім науковцям, регуляторним органам і учасникам досліджень, завдяки яким з’явилася вакцина від Covid-19. Наразі Гейтс отримав тільки першу дозу препарату. Він підкреслив, що почувається чудово.

– Одна з переваг 65-річного віку – це те, що я маю право на вакцину від Covid-19.

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Шварценеггер закликав до вакцинації цитатою з фільму

Американський актор Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від коронавірусу. Напередодні він зробив щеплення в автомобілі та озвучив одну з цитат фільму Термінатор.

Відео дуже швидко стало вірусним і набрало близько 2,7 млн переглядів за кілька днів.

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