Відомий американський підприємець, засновник корпорації Microsoft, Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусу. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Він подякував усім науковцям, регуляторним органам і учасникам досліджень, завдяки яким з’явилася вакцина від Covid-19. Наразі Гейтс отримав тільки першу дозу препарату. Він підкреслив, що почувається чудово.

– Одна з переваг 65-річного віку – це те, що я маю право на вакцину від Covid-19.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

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Шварценеггер закликав до вакцинації цитатою з фільму

Американський актор Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від коронавірусу. Напередодні він зробив щеплення в автомобілі та озвучив одну з цитат фільму Термінатор.

Відео дуже швидко стало вірусним і набрало близько 2,7 млн переглядів за кілька днів.