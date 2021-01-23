У суботу, 23 січня, у Російській Федерації відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого затримали 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.

За інформацією ОВД-Інфо, подібні акції відбулися у 80 містах Росії, зокрема у Москві, Санкт-Петербурзі, Воронежі, Казані, Сочі, Южно-Сахалінську, Якутську, Хабаровську.

Під час протестів у Росії поліція затримала понад 3,4 тис. осіб (3 454 особи станом на 22.40), з яких близько 300 – неповнолітні. Дитячий омбудсмен в РФ Анна Кузнєцова повідомила станом на 20.00, що багатьох неповнолітніх вже відпустили додому.

Цікаво, що кількість затриманих осіб під час акцій 23 січня стала рекордною в РФ. До цього найбільше людей опинилися у поліцейських відділках Росії після акції протесту 12 червня 2017 року – 1 769 осіб.

Голова правозахисної організації Агора Павло Чиков розповів, що у Росії порушили дев’ять кримінальних справ, пов’язаних із протестами: три у Владивостоці, два у Санкт-Петербурзі, по одному у Москві, Казані, Новосибірську та Ростові-на-Дону.

Близько 20.00 протестувальники зібралися біля СІЗО Матроська тиша, де утримують Олексія Навального. Їх відразу ж оточила поліція і почала жорстоко затримувати. Протестувальники кричали: Свободу! Автівки, що проїжджали повз сигналили, а із багатьох увімкнули пісню Перемен Віктора Цоя.

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы! pic.twitter.com/cmEvR1mFks — Ola Chesare (@olachesare) January 23, 2021

Особливо жорстокі кадри з’явилися у мережі із протестів у Санкт-Петербурзі. На них ОМОНівець вдарив у живіт літню жінку, яка підійшла запитати, за що затримали людину. Жінку відвезли до травмпункту.

У Єкатеринбурзі 10 тис. осіб вийшли на протести попри -30 на термометрі. Мітингувальники організували ходу навколо міського ставу, куди прибули бійці ОМОН. Силовики почали затримувати демонстрантів, укладаючи їх обличчям у сніг.

В Екатеринбурге силовики валят протестующих прямо в снег Видео: @uralmbkmedia pic.twitter.com/70OlPNM0al — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Тисячі людей вийшли на вулиці Іркутська, Чити, Улан-Уде та інших міст. Особливо багатолюдно було в Іркутську, де натовп скандував: Шахраї та злодії – п’ять хвилин на збори (Жулики и воры – пять минут на сборы).

На мітинги у Москві вийшли репери Владі та Noize MC. На протестах у Москві були акторка Тетяна Лазарєва, актори Антон Лапенко та Олександр Паль, відеоблогер Данило Поперечний, стендап-комік Гарік Оганісян.

Глава штабу Навального Леонід Волков анонсував нові акції протесту на наступні вихідні. Де та у якому форматі вони відбуватимуться, поки невідомо.

Кого затримали під час протестів?

На протестах у Москві на Пушкінській площі затримали дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну. Її випустили з ОВД Сокіл без складання протоколу через три години після затримання.

Також на Пушкінській площі затримали юриста Фонду боротьби із корупцією Любов Соболь. Жінку затримали через кілька хвилин після того, як вона прибула у центр Москви і спілкувалася із журналістами.

Серед затриманих російський відеоблогер Сиендук, хіп-хоп виконавець Антоха МС, кореспондент Дождя Олексій Коростильов.

Реакція України та інших країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на дії силовиків проти мирних демонстрантів та арештів під час акцій протесту у Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Кулеба закликав не лише засудити дії Кремля, але й використати всі інструменти, щоб вплинути на дії керівництва РФ.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою спостерігає за ситуацією із придушенням протестів у РФ, і в понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять реакцію на ці події.

У США заявили, що засуджують жорстоку тактику затримань в Росії. Голова Держдепартаменту Нед Прайс також закликав Кремль звільнити Олексія Навального.

— Ми закликаємо російську владу звільнити всіх тих, хто був затриманий за здійснення своїх універсальних прав, – підкреслили в Держдепі.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також стурбований затриманням дружини Навального та інших мирних протестувальників у Росії.

Також у Великій Британії заявили, що стурбовані затриманнями мирних демонстрантів у Росії.