Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную выпустили из ОВД Сокол в Москве. Ее отпустили спустя три часа после задержания.

Ранее ряд СМИ сообщали, что к ней не допускали адвоката Викторию Поляковую.

Издание ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Юлию отпустили без составления протокола.

Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве во время акции протеста в поддержку ее мужа Алексея Навального, которого сейчас находится в СИЗО Матросская тишина.

Об этом она сообщила в соцсети Instagram, опубликовав снимок с автозака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

23 января в России проходят митинги в поддержку Алексея Навального с требованием его освободить из-под ареста.

В частности, в Москве на улицы вышли не менее 40 тыс. человек. Агентство Reuters назвало эту акцию протеста — одним из самых масштабных собраний, которые состоялись в столице РФ за последние годы.

Оппозиционера задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля.

Фото: Yulia Navalnaya