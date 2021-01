Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на действия силовиков против мирных демонстрантов и арестов во время акций протеста в России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Кулеба призвал не только осудить действия Кремля, но и использовать все инструменты, чтобы повлиять на действия руководства РФ.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021