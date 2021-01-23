Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на действия силовиков против мирных демонстрантов и арестов во время акций протеста в России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Кулеба призвал не только осудить действия Кремля, но и использовать все инструменты, чтобы повлиять на действия руководства РФ.

— Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за пределы осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств, — написал министр в Twitter.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021

Ранее в МИД Украины отреагировали на арест Алексея Навального. В своем комментарии МИД отметило, что требует освободить как Навального, так и украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Протесты в России

Во многих городах Российской Федерации 23 января проходят массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По состоянию на 21.00 задержали более 2,6 тыс. протестующих. Только в Москве — около 500 человек.

Сами протесты сопровождаются столкновениями полиции и ОМОНа с митингующими. Пострадали также журналисты — корреспондента Новой газеты Лизу Кирпанову повалили на землю и избили, а фотокорреспонденту издания разбили объектив. Также избили дубинками журналистку Медузы Кристину Сафонову.

Среди задержанных корреспондент Дождя Алексей Коростылев, юрист ФБК Любовь Соболь и жена Алексея Навального Юлия. Ее отпустили спустя три часа после задержания.