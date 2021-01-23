У російських містах 23 січня проходять мітинги на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

17 січня його затримали у московському аеропорту Шереметьєво, коли той прилетів з Німеччини. Наступного ранку у поліцейський відділок приїхала суддя, яка провела виїзне засідання і обрала Навальному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 30 днів.

Після цього його відправили до слідчого ізолятора Матроська тиша.

Олексій Навальний назвав затримання, так званий суд над ним незаконними і закликав росіян виходити на протести 23 січня.

Трансляція мітингів у російських містах

Тим часом силовики вже почали затримувати людей на мітингах у Росії. ЗМІ повідомляють, що у 25 містах затримали 174 людини.

Серед них у Владивостоці і Кемерово є навіть неповнолітні. Також ЗМІ повідомляють, що у деяких містах перекрили кілька центральних вулиць.

А у Москві в очікуванні протестів на центральних вулицях вже почали чергувати патрулі з атозаками.

Фото: Штаб Навального