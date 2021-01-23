На протестах в Москве задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную.

— Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке, — написала она в Instagram и опубликовала фото.

Журналисты сообщили, что ее задержали в районе улицы Большая Дмитровка, куда она вышла на протест, чтобы поддержать своего мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

23 января в России проходят митинги. Люди требуют освободить из СИЗО оппозиционного политика Алексея Навального.

Его задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней.

Сейчас политик находится в следственном изоляторе Матросская тишина. Свой арест он называет незаконным, поэтому призвал россиян выходить на протесты.