Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну випустили із ОВД Сокіл у Москві. Її відпустили через три години після затримання.

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що до неї не допускали адвоката Вікторію Полякову.

Видання ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що Юлію відпустили без складання протоколу.

Юлію Навальну затримали на Пушкінській площі у Москві під час акції протесту на підтримку її чоловіка Олексія Навального, якого зараз утримують у СІЗО Матроська тиша.

Про це вона повідомила у соцмережі Instagram, опублікувавши знімок із автозаку.

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23 січня у Росії відбуваються мітинги на підтримку Олексія Навального з вимогою його звільнити з-під арешту.

Зокрема, у Москві на вулиці вийшли щонайменше 40 тис. осіб. Агентство Reuters назвало цю акцію протесту – одним із наймасштабніших зібрань, що відбулися у столиці РФ за останні роки.

Опозиціонера затримали 17 січня у московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого.

Фото: Yulia Navalnaya