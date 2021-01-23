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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

Юлію Навальну випустили з відділку поліції у Москві

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію Навальну випустили із ОВД Сокіл у Москві. Її відпустили через три години після затримання.

Юлия Навальная

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що до неї не допускали адвоката Вікторію Полякову.

Видання ТАСС із посиланням на джерело повідомило, що Юлію відпустили без складання протоколу.

Юлію Навальну затримали на Пушкінській площі у Москві під час акції протесту на підтримку її чоловіка Олексія Навального, якого зараз утримують у СІЗО Матроська тиша.

Про це вона повідомила у соцмережі Instagram, опублікувавши знімок із автозаку.

 

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Публикация от @yulia_navalnaya

23 січня у Росії відбуваються мітинги на підтримку Олексія Навального з вимогою його звільнити з-під арешту.

Зокрема, у Москві на вулиці вийшли щонайменше 40 тис. осіб. Агентство Reuters назвало цю акцію протесту – одним із наймасштабніших зібрань, що відбулися у столиці РФ за останні роки.

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Опозиціонера затримали 17 січня у московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого.

Фото: Yulia Navalnaya

Джерело: ТАСС

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