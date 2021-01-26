Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США.

– Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество как двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве, – написал Кулеба.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience ???????????????? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Энтони Блинкен стал государственным секретарем США 26 января. Его кандидатуру утвердил сенат.

Новый госсекретарь США долгое время был на должностях второго-третьего плана в американской государственной системе. Теперь он будет заниматься внешней политикой США.

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Энтони Блинкен и Украина

В течение 2009-2017 годов Энтони Блинкен в Украине бывал неоднократно. Он вел переговоры с руководством государства и регулярно комментировал ситуацию в стране и политику России.

В 2014 году Энтони Блинкен повлиял на политику США в отношении крымского кризиса. В 2016 году отмечал, что именно Россия спровоцировала рост количества атак на Донбассе, а в 2017 году выступал за предоставление Украине летального оружия и активно отслеживал ситуацию в стране.

Источник: Дмитрий Кулеба