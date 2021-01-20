Ентоні Блінкен – біографія нового держсекретаря США

Джо Байден, який переміг на президентських виборах, визначився з кандидатурою держсекретаря. Ним стане 58-річний Ентоні Блінкен, який тривалий час обіймав посади другого-третього плану в американській державній системі.
Він займатиметься зовнішньою політикою США, тому важливо розуміти, як така зміна вплине на інші країни.
Що відомо про Ентоні Блінкена, його біографію та ставлення до України, читайте у матеріалі.
Біографія
Ентоні Блінкен народився у Нью-Йорку. Закінчив юридичний факультет Гарвардського університету та продовжив свою освіту в Колумбійському університеті.
За часів президентства Білла Клінтона (1994-2001 рр.) обіймав посаду спічрайтера із зовнішньополітичних питань, був в апараті Ради національної безпеки США.
Згодом працював помічником сенатора Байдена, який очолював тоді комітет Сенату з міжнародних відносин.
Протягом першого президентського терміну Барака Обами в 2009-2013 роках Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки віце-президента Джо Байдена.
У 2013-2015 роках був заступником радника з національної безпеки президента США, в 2015-2017 роках – заступником державного секретаря США.
Тоді він займався зовнішню політику США в Афганістані, Лівії та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Блінкен та Україна
Блінкен бував в Україні неодноразово протягом 2009-2017 років. Він вів перемовини з тодішнім керівництвом держави та регулярно коментував ситуацію в країні й політику Росії.
У 2014 році Ентоні Блінкен зіграв істотну роль у формуванні відповідної політики США на Кримську кризу. Політик наголошував, що всеосяжний режим санкцій потрібен для стримування найближчого кола президента Путіна і для покарання російського народу за підтримку Путіна.
У 2016 році, коментуючи чергове загострення бойових дій на Донбасі, він зазначив, що саме Росія спровокувала зростання кількості атак.
У 2017 році Блінкен виступав за надання Україні летального зброї і активно відстежував ситуацію в країні.
Майбутній держсекретар не підтримує завершення будівництва газопроводу Північний потік – 2, невигідного для України. Він вбачає у ньому перешкоду на шляху диверсифікації ЄС напрямів постачання енергоносіїв.
Інавгурація Байдена
20 січня у Вашингтоні о 19.00 за київським часом відбудеться інавгурація Джо Байдена – новообраного президента США.
На інавгурації будуть присутні Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший разом з дружинами.
Як проходитиме інавгурація демократа Джо Байдена, де дивитися церемонію і які традиції характерні для США, читайте в матеріалі Фактів ICTV.