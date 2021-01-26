Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Совета Европы впервые за 72-летнюю историю организации избрали женщину. Ею стала Деспина Хатзивассилиа-Цовилис.
Срок ее полномочий — пять лет начиная с 1 марта 2021 года. Выборы проводили с помощью электронного голосования.
После избрания новый генсек поблагодарила членов ПАСЕ за поддержку.
— Опираясь на компетентность сотрудников ассамблеи, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами ПАСЕ начиная с 1 марта, чтобы усилить влияние нашей ассамблеи во всех 47 государствах-членах ПАСЕ и за их пределами, — сказала она.
Новая руководительница ПАСЕ работает в ассамблее 21 год, возглавляя комитеты по мониторингу и по политическим вопросам. Она доктор права, имеет докторскую степень Института Европейского университета во Флоренции по Европейской конвенции о правах человека.
Женщины в разведке
Аврил Хейнс стала новым директором нацразведки США. Ее кандидатуру успешно утвердил Сенат. Она стала первой женщиной-главой разведывательного сообщества США.
Сенат поддержал ее большинством голосов — 84 за, 10 против, остальные — воздержались.
Назначение стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом.
Источник: ПАРЄ
Фото: ПАРЄ