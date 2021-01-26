Головою ПАРЄ вперше стала жінка

Генеральним секретарем Парламентської Асамблеї Ради Європи вперше за 72-річну історію організації обрали жінку. Нею стала Деспіна Хатзівассіліа-Цовіліс.
Термін її повноважень — пʼять років, починаючи з 1 березня 2021 року. Вибори проводилися за допомогою електронного голосування.
Після обрання новий генсек подякувала членам ПАРЄ за підтримку.
– Спираючись на компетентність співробітників асамблеї, я з ентузіазмом розраховую на спільну роботу з членами ПАРЄ починаючи з 1 березня, щоб посилити вплив нашої асамблеї у всіх 47 державах-членах ПАРЄ і за їх межами, — сказала вона.
Нова очільниця ПАРЄ працює в асамблеї 21 рік, очолюючи комітети з моніторингу та з політичних питань. Вона — доктор права, має науковий ступінь Інституту Європейського університету у Флоренції з Європейської конвенції про права людини.
Жінки у розвідці
Авріл Хейнс стала новим директором нацрозвідки США. Її кандидатуру успішно затвердив Сенат. Вона стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.
Сенат підтримав її більшістю голосів – 84 за, 10 проти, решта – утрималися.
Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.
Джерело: ПАРЄ
Фото: ПАРЄ