Головою ПАРЄ вперше стала жінка

Генеральним секретарем Парламентської Асамблеї Ради Європи вперше за 72-річну історію організації обрали жінку. Нею стала Деспіна Хатзівассіліа-Цовіліс.

Термін її повноважень — пʼять років, починаючи з 1 березня 2021 року. Вибори проводилися за допомогою електронного голосування.

Після обрання новий генсек подякувала членам ПАРЄ за підтримку.

– Спираючись на компетентність співробітників асамблеї, я з ентузіазмом розраховую на спільну роботу з членами ПАРЄ починаючи з 1 березня, щоб посилити вплив нашої асамблеї у всіх 47 державах-членах ПАРЄ і за їх межами, — сказала вона.

Нова очільниця ПАРЄ працює в асамблеї 21 рік, очолюючи комітети з моніторингу та з політичних питань. Вона — доктор права, має науковий ступінь Інституту Європейського університету у Флоренції з Європейської конвенції про права людини.

Жінки у розвідці

Авріл Хейнс стала новим директором нацрозвідки США. Її кандидатуру успішно затвердив Сенат. Вона стала першою жінкою-головою розвідувального співтовариства США.

Сенат підтримав її більшістю голосів – 84 за, 10 проти, решта – утрималися.

Призначення стало першим затвердженням кандидатури, висунутої президентом Джо Байденом.

Джерело: ПАРЄ

Фото: ПАРЄ