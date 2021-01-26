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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У Франції заборонили носити саморобні маски

У Франції заборонили носити саморобні маски в громадських місцях, оскільки вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів Covid-19.

У Франції заборонили носити саморобні маски

В уряді переконані, що колективного захисту можна досягти, якщо максимальна кількість людей носитиме маски з достатньою фільтрацією.

– Вища рада охорони здоров’я і я особисто не рекомендуємо французам носити маски, виготовлені вдома, – сказав міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

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Крім саморобних масок, не радять носити також промислові тканинні маски з меншими фільтрувальними властивостями, що зараховані до категорії 2.

Рекомендують носити лише три типи масок: хірургічну, FFP2 та тканинні маски, виготовлені за стандартами категорії 1.

Французька медична академія таку рекомендацію уряду розкритикувала, оскільки бракує наукових доказів, що домашні маски не забезпечують достатнього захисту при правильному носінні.

Не впевнена, чи цікавитиметься поліція рівнем захисту масок і прес-секретар прем’єр-міністра Франції.

До того ж, чиновники самі визнають, що не завжди легко з’ясувати категорію маски, хоча вона має бути зазначена на упаковці.

У Харкові роздаватимуть маски в транспорті

У січні в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов запропонував безкоштовно роздавати маски в транспорті особам, які належать до пільгових груп.

Якщо людина забуде вдома маску, отримати її можна буде у водія. Може видавати маски таким пасажирам і поліція. Якщо людина принципово не захоче надягати маску, тоді її оштрафують.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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