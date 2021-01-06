У Харкові хочуть безкоштовно роздавати маски пільговикам у транспорті

У Харкові особам, які входять у пільгові групи, хочуть безкоштовно давати захисні маски у громадському транспорті. Про це повідомив Ігор Терехов – виконувач обов’язків міського голови Харкова.

Під час наради 6 січня Терехов запропонував закупити маски для громадського транспорту. У випадку, якщо людина прийшла без неї, вона зможе отримати її у водія. Інакше за відсутності засобу захисту пасажира оштрафує поліція.

– Поліція теж може видавати маски таким пасажирам замість залучення до адмінвідповідальності. Але якщо людина йде на конфлікт і принципово не хоче одягати маску, то тоді вже її потрібно штрафувати.

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Як працюватиме залізничний транспорт під час локдауну

Під час січневого локдауну робота залізничного транспорту не припиниться. Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів, однак просить пасажирів користуватися масками та антисептиками.

Детальніше про курсування поїздів під час локдауну читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Редпост