В Ирландии обвинили Российскую Федерацию и лично президента Владимира Путина в исчезновении знаменитого дельфина Фунги, который является символом портового города Дингл, что в графстве Керри.

Дельфин исчез из гавани Дингл еще три месяца назад и с тех пор его не видели. Тайна исчезновения дельфина стала настоящей загадкой для ирландцев. Многие из них предполагают, что он мог умереть, а другие, что он просто покинул эту местность.

Но есть еще одна теория, которую поддерживает ирландский сенатор Нед О’Салливан из партии Fianna Fáil.

Согласно выдвинутой теории, в исчезновении Фунги виновата Россия, а именно использование россиянами технологии определения местонахождения в ирландских морях, которое влияет на численность китов и дельфинов. Сейчас это одно из наиболее вероятных объяснений исчезновения дельфина.

Президент РФ Владимир Путин санкционировал усиленное использование этой подводной гидроакустической системы как способ контроля за британскими военно-морскими кораблями.

Ряд ирландских специалистов раскритиковали эту практику и намекнули, что использование Россией гидролокатора в гавани Дингл действительно может быть причиной исчезновения Фунги.

— Это могут быть россияне. Это может быть Путин, — сказал сенатор Нед О’Салливан.

Политик Эойн О’Бройн из партии Sinn Féin заявил, что Ирландия обязана защищать китов и дельфинов, которых потенциально может поразить эта технология. Его также поддержал политик от партии Зеленых Малкольм Нунан

— Использование гидроакустической техники морскими судами может вытеснить и даже уничтожить китообразных, — сказал Нунан.

Дельфины и киты используют эхолокацию, которая похожа на сонар, не только для коммуникации, но и для наблюдения за обстановкой, поиска пищи и выявления опасности. Технология гидролокатора, которая используется подводными лодками и другими судами, может иметь серьезные негативные последствия для этих существ и способа их жизни.