В Ірландії звинуватили Російську Федерацію та особисто президента Володимира Путіна у зникненні знаменитого дельфіна Фунгі, який є символом портового міста Дінгл, що у графстві Керрі.

Дельфін зник з гавані Дінгл ще три місяці тому і відтоді його не бачили. Таємниця зникнення дельфіна стала справжньою загадкою для ірландців. Чимало з них припускають, що він міг померти, а інші, що він просто покинув цю місцевість.

Але є ще одна теорія, яку підтримує ірландський сенатор Нед О’Салліван із партії Fianna Fáil.

Згідно з висунутою теорією, у зникненні Фунгі винна Росія, а саме використання росіянами технології визначення місцезнаходження в ірландських морях, що впливає на чисельність китів та дельфінів. Зараз це одне з найбільш вірогідних пояснень зникнення дельфіна.

Президент РФ Володимир Путін санкціонував посилене використання цієї підводної гідроакустичної системи як спосіб контролю за британськими військово-морськими суднами.

Низка ірландських фахівців розкритикували цю практику та натякнули, що використання Росією гідролокатора у гавані Дінгла дійсно може бути причиною зникнення Фунгі.

— Це можуть бути росіяни. Це може бути Путін, – сказав сенатор Нед О’Салліван.

Політик Еойн О’Бройн із партії Sinn Féin заявив, що Ірландія зобов’язана захищати китів та дельфінів, яких потенційно може вразити ця технологія. Його також підтримав політик від партії Зелених Малкольм Нунан

— Використання гідроакустичної техніки морськими суднами може витіснити і навіть знищити китоподібних, – сказав Нунан.

Дельфіни та кити використовують ехолокацію, яка схожа на сонар, не лише для комунікації, але й для спостереження за оточенням, пошуку їжі та виявлення небезпеки. Технологія гідролокатора, що використовується підводними човнами та іншими судами, може мати серйозні негативні наслідки для цих істот та способу їхнього життя.