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Факты / Мир / Росія
Софія Телішевська |

В РФ арестовали первого задержанного на акции протеста Навального

В Москве суд отправил в СИЗО первого обвиняемого, которого задержали на акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Уроженца Калмыкии Евгения Есенова отправили под арест на 2 месяца — до 24 марта.

Олексій Навальний

Его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении правоохранителей.

Именно по этой статье летом 2019 года осудили многих фигурантов московского дела. Перед этим Есенова признали виновным в участии в несогласованной акции и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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Почему россияне вышли на протест?

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. По прилету его сразу арестовали.

На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о дворце Путина, где в начале ролика звучал призыв выйти на улицы в субботу, 23 января, чтобы выразить свое возмущение действиями власти.

По состоянию на вечер 26 января расследования посмотрело более 93 млн человек. Кроме того, оно содержит английские субтитры, что значительно увеличило количество охваченной аудитории.

Источник: ВВС

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