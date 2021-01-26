В РФ арестовали первого задержанного на акции протеста Навального

В Москве суд отправил в СИЗО первого обвиняемого, которого задержали на акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Уроженца Калмыкии Евгения Есенова отправили под арест на 2 месяца — до 24 марта.

Его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении правоохранителей.

Именно по этой статье летом 2019 года осудили многих фигурантов московского дела. Перед этим Есенова признали виновным в участии в несогласованной акции и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Почему россияне вышли на протест?

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. По прилету его сразу арестовали.

На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о дворце Путина, где в начале ролика звучал призыв выйти на улицы в субботу, 23 января, чтобы выразить свое возмущение действиями власти.

По состоянию на вечер 26 января расследования посмотрело более 93 млн человек. Кроме того, оно содержит английские субтитры, что значительно увеличило количество охваченной аудитории.