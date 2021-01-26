В РФ арештували першого затриманого на акції протесту Навального

У Москві суд відправив у СІЗО першого обвинуваченого, якого затримали на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Уродженця Калмикії Євгенія Єсєнова відправили під арешт на 2 місяці — до 24 березня.

Його підозрюють за ч. 1 ст. 318 КК РФ — застосування насильства щодо правоохоронці.

Саме за цією статтею влітку 2019 року засудили багатьох фігурантів московської справи. Перед цим Єсєнова визнали винним в участі у неузгодженої акції й оштрафували на 10 тис. рублів.

Чому росіяни вийшли на протест?

17 січня опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. По прильоту його одразу арештували.

Наступного дня його команда опублікувала фільм-розслідування про палац Путіна, де на початку ролика звучав заклик вийти на вулиці у суботу, 23 січня, аби висловити своє обурення діями влади.

Станом на вечір 26 січня розслідування переглянуло понад 93 млн людей. Крім того, воно містить англійські субтитри, що значно збільшило кількість охопленої аудиторії.