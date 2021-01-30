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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Иран ввел обязательный карантин для тех, кто прибывает из Европы

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из стран Европы.

Иран ввел обязательный карантин для тех, кто прибывает из Европы

Также все, кто прибывает в Иран, в частности из соседних стран, должны сдать тест на коронавирус.

Такие нововведения связаны с заметным ухудшением эпидситуации в странах Европы.

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На этой неделе в Иране продлили ограничения на перелеты из Великобритании из-за опасений эпидемии британского штамма коронавируса.

Ограничения действуют как минимум до 18 февраля. В то же время, в самой стране уже зафиксировали семь случаев заболевания.

Всего в Иране с начала пандемии выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения Covid-19 и 57,8 тысячи смертей от болезни. В течение последних нескольких недель в этой стране фиксируют снижение темпов распространения инфекции.

Источник: ISNA

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