Иран ввел обязательный карантин для тех, кто прибывает из Европы

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из стран Европы.

Также все, кто прибывает в Иран, в частности из соседних стран, должны сдать тест на коронавирус.

Такие нововведения связаны с заметным ухудшением эпидситуации в странах Европы.

На этой неделе в Иране продлили ограничения на перелеты из Великобритании из-за опасений эпидемии британского штамма коронавируса.

Ограничения действуют как минимум до 18 февраля. В то же время, в самой стране уже зафиксировали семь случаев заболевания.

Всего в Иране с начала пандемии выявлено более 1,4 миллиона случаев заражения Covid-19 и 57,8 тысячи смертей от болезни. В течение последних нескольких недель в этой стране фиксируют снижение темпов распространения инфекции.

Источник: ISNA