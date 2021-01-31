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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Франция и Германия угрожают исками производителю вакцины AstraZeneca — причина

Франция и Германия готовы идти в суд из-за срыва запланированных поставок вакцины компании AstraZeneca от коронавируса, несмотря на то, что проверка завода в Бельгии подтвердила производственные проблемы.

Вакцина

Компания недавно сообщила, что сможет доставить ЕС только 25% из 100 млн доз, ожидаемых в первом квартале 2021 года.

В ЕС подозревают, что нехватка вакцины связана с перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию.

Во Франции заявили о возможных штрафах и санкциях, если эти предположения подтвердятся.

В Германии также будут думать над правовым последствиями, если выяснится, что AstraZeneca не соблюдает своих обязательств.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует внести вакцину от Covid-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca в список препаратов для чрезвычайного использования в течение двух недель.

Вакцина разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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