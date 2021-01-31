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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Франція та Німеччина погрожують позовами виробнику вакцини AstraZeneca – причина

Франція і Німеччина готові йти до суду через зрив запланованих поставок вакцини компанії AstraZeneca від коронавірусу, попри те, що перевірка заводу в Бельгії підтвердила виробничі проблеми.

Вакцина

Компанія нещодавно повідомила, що зможе доставити ЄС лише 25% з 100 млн доз, очікуваних в першому кварталі 2021 року.

В ЄС підозрюють, що нестача вакцини пов’язана з перенаправленням доз з заводів в Бельгії та Нідерландах до Великої Британії.

У Франції заявили про можливі штрафи та санкції, якщо ці припущення підтвердяться.

У Німеччині також будуть думати над правовим наслідками, якщо з’ясується, що AstraZeneca не дотримується своїх зобов’язань.

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Всесвітня організація охорони здоров’я планує внести вакцину від Covid-19 виробництва англійсько-шведської компанії AstraZeneca до списку препаратів для надзвичайного використання впродовж двох тижнів.

Вакцину розробили фахівці фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з ученими Оксфордського університету. Вона є векторною вакциною.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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