Протесты в России: люди вышли поддержать Навального, есть задержанные

В России 31 января возобновились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО.

В Москве и Санкт-Петербурге готовятся к митингам. Силовики перекрывают центры городов, сообщают об ограничениях в работе метро и сгоняют на улице автозаки. В Москве уже известно о шести задержанных.

Между тем в других российских городах митинги продолжаются. ОМОН задерживает людей на акциях в Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Якутске и Кемерово.











Перекрытые улицы и более 400 задержанных: в России начались протесты в поддержку Навального / 3 фотографии

Во Владивостоке, Улан-Удэ и Красноярске правоохранители продолжают задерживать участников мирных собраний, которые водят хороводы. В Челябинске силовики бьют протестующих дубинками.

По информации ОВД-инфо, в целом задержали уже 419 человек. Больше всего задержанных во Владивостоке (108), Красноярске (72) и Новосибирске (52).

Почему в России начались протесты

Протесты в России начались 23 января. Люди вышли на улицы городов с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального из СИЗО.

Политика задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января, когда он возвращался из Германии, где несколько месяцев лечился после того, как его отравили Новичком в Томске.

Федеральная служба исполнения наказаний задержание оппозиционера объяснила тем, что он уклонялся от контроля во время испытательного срока по делу Ив Роше и с 29 декабря объявила его в розыск.

Сам Навальный свое задержание называет незаконным. Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина.

Фото: МБХ медіа, Дождь