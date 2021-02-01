В ЕС мошенники подделывают отрицательные результаты теста на Covid-19

В Европейском союзе зафиксировали случаи подделки отрицательных результатов тестов на коронавирус.
Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать ненастоящие анализы.
В частности в Париже разоблачили людей, которые продавали пассажирам отрицательные результаты теста на Covid-19. В Британии также задержали аферистов, которые продавали ложные результаты тестов за более чем $136.
А в декабре 2020 года мошенник в Испании продавал ненастоящие результаты анализа за €40.
Европол также получил информацию о предполагаемом использовании специальных приложений, которые автоматизируют процесс фальсификации результатов.
В Украине появится сайт для записи на Covid-19-вакцинацию
В Украине появится онлайн-платформа для записи на вакцинацию от коронавируса.
Украинцам будут делать прививки тремя способами: по записи на сайте, через семейного врача или по приглашению от Центра первичной медико-санитарной помощи.
Джерело: Европол