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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В ЕС мошенники подделывают отрицательные результаты теста на Covid-19

В Европейском союзе зафиксировали случаи подделки отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Коронавирус в мире

Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать ненастоящие анализы.

В частности в Париже разоблачили людей, которые продавали пассажирам отрицательные результаты теста на Covid-19. В Британии также задержали аферистов, которые продавали ложные результаты тестов за более чем $136.

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А в декабре 2020 года мошенник в Испании продавал ненастоящие результаты анализа за €40.

Европол также получил информацию о предполагаемом использовании специальных приложений, которые автоматизируют процесс фальсификации результатов.

В Украине появится сайт для записи на Covid-19-вакцинацию

В Украине появится онлайн-платформа для записи на вакцинацию от коронавируса.

Украинцам будут делать прививки тремя способами: по записи на сайте, через семейного врача или по приглашению от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Джерело: Европол

Фото: Dreamstime

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