В ЄС шахраї підробляють негативні результати тесту на Covid-19

У Європейському союзі зафіксували випадки підробки негативних результатів тестів на коронавірус.

Правоохоронці вважають, що у зв’язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати несправжні аналізи.

Зокрема в Парижі викрили людей, які продавали пасажирам негативні результати тесту на Covid-19. У Британії також затримали аферистів, які продавали помилкові результати тестів за понад $136.

А в грудні 2020 року шахрай в Іспанії продавав несправжні результати аналізу за €40.

Європол також отримав інформацію про припустиме використання спеціальних додатків, які автоматизують процес фальсифікації результатів.

В Україні з’явиться сайт для запису на Covid-19-вакцинацію

В Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на вакцинацію від коронавірусу.

Українцям робитимуть щеплення трьома способами: за попереднім записом на сайті, через сімейного лікаря або на запрошення від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Джерело: Європол