В ЄС шахраї підробляють негативні результати тесту на Covid-19

У Європейському союзі зафіксували випадки підробки негативних результатів тестів на коронавірус.
Правоохоронці вважають, що у зв’язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати несправжні аналізи.
Зокрема в Парижі викрили людей, які продавали пасажирам негативні результати тесту на Covid-19. У Британії також затримали аферистів, які продавали помилкові результати тестів за понад $136.
А в грудні 2020 року шахрай в Іспанії продавав несправжні результати аналізу за €40.
Європол також отримав інформацію про припустиме використання спеціальних додатків, які автоматизують процес фальсифікації результатів.
В Україні з’явиться сайт для запису на Covid-19-вакцинацію
В Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на вакцинацію від коронавірусу.
Українцям робитимуть щеплення трьома способами: за попереднім записом на сайті, через сімейного лікаря або на запрошення від Центру первинної медико-санітарної допомоги.
Джерело: Європол