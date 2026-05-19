Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским может уже на этой неделе посетить Сербию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает сербский телеканал N1.

Визит Зеленского в Сербию: что известно

Отмечается, что если эта информация подтвердится, визит Зеленского в Сербию станет его первой поездкой в ​​эту страну с момента вступления в должность в 2019 году и начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

– Хотя официального подтверждения возможного визита Зеленского в Белград не было, дипломатические источники в Сербии ожидают, что совместный меморандум о взаимопонимании торгового сотрудничества между двумя странами может быть подписан в ближайшее время, – отметили журналисты.

Контакты между президентами Сербии и Украины до этого проходили преимущественно в рамках международных политических саммитов, куда приглашали обоих лидеров.

Тем временем президент Сербии уже посетил Украину в каденции Зеленского – 11 июня 2025 года он приезжал в Одессу, где проходил саммит Украина – Юго-Восточная Европа.

Тогда Сербия впервые не подписала совместную декларацию, поскольку, как объяснялось, она содержала призыв к санкциям против России из-за войны в Украине.

По словам Вучича, “никто не оказывал на него чрезмерного давления”, чтобы он подписал декларацию. Между тем, сам сербский президент на саммите предложил помощь в восстановлении “одного-двух городов или меньшего региона”.

Напомним, в октябре 2025 года глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

