Украинская сторона ведет активный диалог с новой властями Венгрии, поэтому есть перспективы конструктивного перезапуска отношений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Зеленский о диалоге Украины и Венгрии

По словам Зеленского, вместе с Сибигой они обновили европейские внешнеполитические задачи в течение мая и июня.

Сейчас смотрят

– На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии. Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие члены правительства готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, они обсудили с министром работу с европейскими институтами по открытию кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

По мнению Зеленского, Украина сделала необходимые шаги, поэтому важно, чтобы был четкий график процессов.

Сибига доложил президенту о коммуникации с министерством иностранных дел Грузии. Как сказал Зеленский, украинская сторона стремится к нормализации отношений, сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного усиления, а также готова делать шаги навстречу.

– Отдельные задачи определены по переговорам об окончании российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе. Пока эти задачи не публичны, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает того, что Европа будет сильной, поэтому делает все, чтобы общеевропейские позиции и интересы учитывались так же, как и украинские.

Фото : Офіс президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.