Велика Британія полегшила отримання громадянства мешканцям Гонконгу

Велика Британія спростила імміграційні правила для мешканців Гонконгу. Відповідне рішення почало діяти із 31 січня 2021 року.

Усі мешканці Гонконгу, котрі володіють так званим паспортом британського громадянина за кордоном (British National Overseas passport) тепер зможуть подавати документи на отримання робочих віз та дозволи для проживання для себе та своїх рідних.

А через п’ять років проживання у Великій Британії вони зможуть подати заяву на отримання британського підданства.

Нові імміграційні правила стали реакцією Лондона на так званий закон про нацбезпеку, який ухвалив Китай щодо колишньої британської колонії. Його ухвалили ще 28 травня під час Всекитайських зборів народних представників в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу.

Завдяки ньому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Читайте Британія почала вимагати від громадян ЄС докази їхнього легального проживання

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав цей закон серйозним порушенням британсько-китайського договору 1997 року, за який Сполучене Королівство передало КНР свою автономію. Він передбачав для Гонконгу збереження прав та свобод, котрі вони мали доти.

З липня 2020 року до Великої Британії переїхали близько семи тисяч мешканців Гонконгу, а кількість запитів для отримання британського підданства збільшилася у кілька разів.