В столице Мьянмы Нейльдо учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай записала урок на видео на фоне военного переворота в стране. Девушка выбрала привычную для себя локацию кольцевую развязку дороги, где приступила к записи.

Однако на фоне видно военных, которые дежурят у блокпоста на перекрытой дороге, а вдоль трассы стоят полицейские машины.

Более того пока девушка выполняла упражнение мимо проезжал военный конвой.

Пользователи в Twitter пишут, что это видео прекрасно передает настроение 2021 года.

Кхинг танцевала под песню Ampun Bang Jago, эта сленговая фраза означает саркастичный ответ высокомерным полицейским.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Военный переворот во Мьянме

В Мьянме канцелярия президента объявила о введении в стране режима Чрезвычайного положения на один год.

Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны Национальная лига за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост государственного советника и главы МИД, задержаны.

Причина переворота во Мьянме

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

8 ноября прошлого года в стране прошли парламентские выборы, по результатам которых НЛД получила в обеих палатах союзного парламента большинство мест, что позволяло сформировать правительство.

Однако другие партии и военные назвали выборы сфальсифицированными.

Мьянма — страна, которая находится на юго-востоке Азии. До 2011 года там власть принадлежала военным. Однако в 2015 году генералы тогда добровольно передали часть власти лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи.