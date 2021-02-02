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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Настроение 2021: во Мьянме девушка записала видеоурок на фоне военного переворота

В столице Мьянмы Нейльдо учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай записала урок на видео на фоне военного переворота в стране. Девушка выбрала привычную для себя локацию кольцевую развязку дороги, где приступила к записи.

Настроение 2021: во Мьянме девушка записала видеоурок на фоне военного переворота

Однако на фоне видно военных, которые дежурят у блокпоста на перекрытой дороге, а вдоль трассы стоят полицейские машины.

Более того пока девушка выполняла упражнение мимо проезжал военный конвой.

Пользователи в Twitter пишут, что это видео прекрасно передает настроение 2021 года.

Кхинг танцевала под песню Ampun Bang Jago, эта сленговая фраза означает саркастичный ответ высокомерным полицейским.

Военный переворот во Мьянме

В Мьянме канцелярия президента объявила о введении в стране режима Чрезвычайного положения на один год.

Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны Национальная лига за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост государственного советника и главы МИД, задержаны.

Причина переворота во Мьянме

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

8 ноября прошлого года в стране прошли парламентские выборы, по результатам которых НЛД получила в обеих палатах союзного парламента большинство мест, что позволяло сформировать правительство.

Однако другие партии и военные назвали выборы сфальсифицированными.

Мьянма — страна, которая находится на юго-востоке Азии. До 2011 года там власть принадлежала военным. Однако в 2015 году генералы тогда добровольно передали часть власти лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи.

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