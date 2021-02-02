У столиці М’янми Найп’їдо вчителька фізкультури Кхінг Хнін Вай записала урок на відео на тлі військового перевороту у країні. Дівчина обрала звичну для себе локацію: кільцеву розв’язку дороги, де приступила до запису.

Однак на тлі видно військових, які чергують біля блокпосту на перекритій дорозі, а вздовж траси стоять поліцейські авто.

Ба більше, поки дівчина виконувала вправу повз проїжджав військовий конвой.

Користувачі в Twitter пишуть, що це відео прекрасно передає настрій 2021 року.

Кхінг танцювала під пісню Ampun Bang Jago, ця сленгова фраза означає саркастичну відповідь зарозумілим поліцейським.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Військовий переворот у М’янмі

У М’янмі канцелярія президента оголосила про введення в країні режиму Надзвичайного стану на один рік.

Президент М’янми Він М’їн і глава правлячої партії країни Національна ліга за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі, яка займає пост держрадника та голови МЗС, затримані.

Причина перевороту у М’янмі

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією у М’янмі сталася вперше у листопаді.

8 листопада минулого року у країні пройшли парламентські вибори, за результатами яких НЛД отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд.

Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

М’янма – країна, яка знаходиться на південному сході Азії. До 2011 року там влада належала військовим. Однак у 2015 році генерали тоді добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.