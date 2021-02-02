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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Настрій 2021: у М’янмі дівчина записала відеоурок на тлі військового перевороту

У столиці М’янми Найп’їдо вчителька фізкультури Кхінг Хнін Вай записала урок на відео на тлі військового перевороту у країні. Дівчина обрала звичну для себе локацію: кільцеву розв’язку дороги, де приступила до запису.

Настрій 2021: у М’янмі дівчина записала відеоурок на тлі військового перевороту

Однак на тлі видно військових, які чергують біля блокпосту на перекритій дорозі, а вздовж траси стоять поліцейські авто.

Ба більше, поки дівчина виконувала вправу повз проїжджав військовий конвой.

Користувачі в Twitter пишуть, що це відео прекрасно передає настрій 2021 року.

Кхінг танцювала під пісню Ampun Bang Jago, ця сленгова фраза означає саркастичну відповідь зарозумілим поліцейським.

Військовий переворот у М’янмі

У М’янмі канцелярія президента оголосила про введення в країні режиму Надзвичайного стану на один рік.

Президент М’янми Він М’їн і глава правлячої партії країни Національна ліга за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі, яка займає пост держрадника та голови МЗС, затримані.

Причина перевороту у М’янмі

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією у М’янмі сталася вперше у листопаді.

8 листопада минулого року у країні пройшли парламентські вибори, за результатами яких НЛД отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд.

Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

М’янма – країна, яка знаходиться на південному сході Азії. До 2011 року там влада належала військовим. Однак у 2015 році генерали тоді добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.

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