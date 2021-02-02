На фоне разгона акций протеста в РФ на поддержку Алексея Навального в партии зеленых Германии призвали правительство отказаться от продолжения строительства российского газопровода.

– Это газопровод Путина и его не следует достраивать, – сказал сопредседатель партии зеленых Роберт Хабек.

По его мнению, следует также рассмотреть возможность ужесточения санкций в отношении руководства России.

Хабек считает, что Германия и Европа должны выступить с твердой единой позицией относительно Кремля, но пока этому мешает строительство Северного потока-2.

Немецкие либералы призвали только заморозить проект до тех пор, пока Россия не расследует отравление Алексея Навального и не прекратит подавлять протесты.

Санкции США против Северного потока-2

18 января Соединенные Штаты ввели первые санкции в отношении газопровода Северный поток-2.

Речь идет о судне Фортуна, которое занимается прокладкой труб в Балтийском море, и его владельца — российской компании KVT-RUS.