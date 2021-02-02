На тлі розгону акцій протесту в РФ на підтримку Олексія Навального в партії зелених Німеччини закликали уряд відмовитися від продовження будівництва російського газопроводу.

– Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати, – сказав співголова партії зелених Роберт Хабек.

На його думку, слід також розглянути можливість посилення санкцій щодо керівництва Росії.

Хабек вважає, що Німеччина і Європа повинні виступити з твердою єдиною позицією щодо Кремля, але поки на заваді будівництво Північного потоку-2.

Німецькі ліберали закликали лише заморозити проект до того часу, поки Росія не розслідує отруєння Олексія Навального і не припинить придушувати протести.

Санкції США проти Північного потоку-2

18 січня Сполучені Штати ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Йдеться про судно Фортуна, яке займається прокладанням труб у Балтійському морі, і його власника – російської компанії KVT-RUS.