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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Опозиція в Німеччині вимагає відмовитися від “газопроводу Путіна”

На тлі розгону акцій протесту в РФ на підтримку Олексія Навального в партії зелених Німеччини закликали уряд відмовитися від продовження будівництва російського газопроводу.

Північний потік 2

– Це газопровід Путіна і його не слід добудовувати, – сказав співголова партії зелених Роберт Хабек.

На його думку, слід також розглянути можливість посилення санкцій щодо керівництва Росії.

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Хабек вважає, що Німеччина і Європа повинні виступити з твердою єдиною позицією щодо Кремля, але поки на заваді будівництво Північного потоку-2.

Німецькі ліберали закликали лише заморозити проект до того часу, поки Росія не розслідує отруєння Олексія Навального і не припинить придушувати протести.

Санкції США проти Північного потоку-2

18 січня Сполучені Штати ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Йдеться про судно Фортуна, яке займається прокладанням труб у Балтійському морі, і його власника – російської компанії KVT-RUS.

Джерело: Deutsche Welle

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