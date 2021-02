В США не просто осудили решение суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии, но и грозят введением санкций против России.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует вынести на рассмотрение Сената США этот вопрос.

В Сенате США анонсировали утверждение документа и введение санкционных ограничений против людей, который причастны к этому процессу.

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Он принял сторону обвинения в деле по Ив Роше. Мировые лидеры раскритиковали такое решение суда и призвали власти РФ освободить Навального.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We’ll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021