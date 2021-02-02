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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Сенате США анонсировали санкции против России из-за приговора Навальному

В США не просто осудили решение суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии, но и грозят введением санкций против России.

Санкції проти РФ

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует вынести на рассмотрение Сената США этот вопрос.

— Сначала Навального отравили. А когда это не удалось, режим Путина отправил его в колонию после фиктивного процесса, — написал Митт Ромни у себя на странице в Twitter.

В Сенате США анонсировали утверждение документа и введение санкционных ограничений против людей, который причастны к этому процессу.

Дело Навального

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

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Он принял сторону обвинения в деле по Ив Роше. Мировые лидеры раскритиковали такое решение суда и призвали власти РФ освободить Навального.

Подробнее о суде по делу Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: Senator Mitt Romney

Фото: Dreamstime

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