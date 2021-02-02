В США не просто осудили решение суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии, но и грозят введением санкций против России.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует вынести на рассмотрение Сената США этот вопрос.

— Сначала Навального отравили. А когда это не удалось, режим Путина отправил его в колонию после фиктивного процесса, — написал Митт Ромни у себя на странице в Twitter.

В Сенате США анонсировали утверждение документа и введение санкционных ограничений против людей, который причастны к этому процессу.

Дело Навального

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Он принял сторону обвинения в деле по Ив Роше. Мировые лидеры раскритиковали такое решение суда и призвали власти РФ освободить Навального.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We’ll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

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Источник: Senator Mitt Romney