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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Українського дипломата оголосили у розшук, його звинувачують у зґвалтуванні

Екс-співробітника консульства України у Бєльцях (Молдова) оголосили у міжнародний розшук. Українець фігурує у справі про зґвалтування неповнолітньої.

Молдова - консул - розшук

Ще рік тому дівчина звинуватила його і ще одного чоловіка у зґвалтуванні. Тоді місцеві правоохоронці не змогли затримати його через наявність дипломатичного імунітету.

Майже одразу після цього випадку співробітник консульства залишив Молдову.

Суд уже виніс вирок другому фігуранту справи, його засудили до п’яти років позбавлення волі у колонії закритого типу. Українця ж оголосили у міжнародний розшук.

У МЗС України заявили, що дипломата звільнили після дисциплінарного провадження і не знають про те, де він нині перебуває.

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Зґвалтування у Маріуполі

1 лютого у Маріуполі затримали 23-річного хлопця, який зґвалтував 14-річного підлітка.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Детальніше про зґвалтування у Маріуполі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Бєльцький незалежний портал СП

Фото: Бєльцький незалежний портал СП

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