Бельгия запретила использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Бельгия запретила вакцинировать людей в возрасте от 55 лет вакциной против коронавируса компании AstraZeneca.

Такое решение власти приняли из-за недостатка информации о возможных побочных эффектах препарата для пожилых людей.

Высший совет здравоохранения отметил, что согласно контракту AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тыс. доз.

Согласно национальной стратегии вакцинации сейчас в Бельгии вакцинируют пациентов домов престарелых и их персонал препаратом компании Pfizer.

Вакцина AstraZeneca будет применяться при переходе ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал.

Вакцинация против коронавируса для всех желающих начнется в Бельгии только весной 2021 года, но точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.

Вакцина AstraZeneca

Франция и Германия угрожают исками производителю вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за срыва запланированных поставок, несмотря на то, что проверка завода в Бельгии подтвердила производственные проблемы.

В ЕС подозревают, что нехватка вакцины связана с перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию. Во Франции заявили о возможных штрафы и санкции, если эти предположения подтвердятся.

Источник: Le Soir