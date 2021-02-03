PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Бельгия запретила использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Бельгия запретила вакцинировать людей в возрасте от 55 лет вакциной против коронавируса компании AstraZeneca.

Бельгия запретила использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Такое решение власти приняли из-за недостатка информации о возможных побочных эффектах препарата для пожилых людей.

Высший совет здравоохранения отметил, что согласно контракту AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тыс. доз.

Читайте
Вакцинироваться от Covid-19, вероятно, придется ежегодно - Меркель

Согласно национальной стратегии вакцинации сейчас в Бельгии вакцинируют пациентов домов престарелых и их персонал препаратом компании Pfizer.

Вакцина AstraZeneca будет применяться при переходе ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал.

Вакцинация против коронавируса для всех желающих начнется в Бельгии только весной 2021 года, но точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.

Вакцина AstraZeneca

Франция и Германия угрожают исками производителю вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за срыва запланированных поставок, несмотря на то, что проверка завода в Бельгии подтвердила производственные проблемы.

В ЕС подозревают, что нехватка вакцины связана с перенаправлением доз с заводов в Бельгии и Нидерландах в Великобританию. Во Франции заявили о возможных штрафы и санкции, если эти предположения подтвердятся.

Источник: Le Soir

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка