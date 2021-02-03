Бельгія заборонила використовувати вакцину AstraZeneca для людей старше 55 років

Бельгія заборонила вакцинувати людей віком від 55 років вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Таке рішення влада ухвалила через нестачу інформації щодо можливих побічних ефектів препарату для людей похилого віку.

Вища рада охорони здоров’я зазначила, що відповідно до контракту AstraZeneca з ЄС Бельгія повинна отримати 7 лютого першу партію вакцини у 80 тис. доз.

Згідно з національною стратегією вакцинації наразі у Бельгії вакцинують пацієнтів будинків для людей похилого віку та їхній персонал препаратом компанії Pfizer.

Вакцина AstraZeneca буде застосовуватися під час переходу до другого етапу вакцинації, цільовою групою якої стане медперсонал.

Вакцинація проти коронавірусу всіх охочих розпочнеться у Бельгії тільки навесні 2021 року, але точні терміни стануть відомі залежно від наявності достатнього обсягу вакцини.

Вакцина AstraZeneca

Франція і Німеччина погрожують позовами виробнику вакцини компанії AstraZeneca від коронавірусу через зрив запланованих поставок, попри те, що перевірка заводу в Бельгії підтвердила виробничі проблеми.

В ЄС підозрюють, що нестача вакцини пов’язана з перенаправленням доз з заводів в Бельгії та Нідерландах до Великої Британії. У Франції заявили про можливі штрафи та санкції, якщо ці припущення підтвердяться.

Джерело: Le Soir