Представители Всемирной организации здравоохранения посетили Институт вирусологии Уханя, который подозревали в происхождении Covid-19.
– Мы с нетерпением ждем встречи со всеми ключевыми фигурами учреждения, чтобы задать им все важные вопросы, – отметил зоолог и член команды Питер Дашак.
После трех часов работы команда покинула учреждение, не предоставив никаких комментариев.
Институт вирусологии является одной из лучших исследовательских лабораторий Китая, где создан архив генетической информации о коронавирусах летучих мышей после вспышки острого респираторного синдрома в 2003 году.
Поэтому в прошлом году активно распространялась информация, что институт может быть причастен к вспышке Covid-19 в городе Ухань в конце 2019 года. Эксперты ВОЗ хотят найти в институте данные и подсказки относительно того, откуда происходит вирус и как он распространяется.
Миссия ВОЗ в Китае
14 января миссия ВОЗ прибыла в Китай, чтобы расследовать происхождение Covid-19. К работе они приступили после двухнедельного карантина.
Ученые ВОЗ за шесть дней посетили больницы, научно-исследовательские институты и продовольственный рынок, где был обнаружен первый случай Covid-19.