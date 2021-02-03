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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Эксперты ВОЗ посетили Институт вирусологии в Ухане

Представители Всемирной организации здравоохранения посетили Институт вирусологии Уханя, который подозревали в происхождении Covid-19.

Эксперты ВОЗ посетили Институт вирусологии в Ухане

– Мы с нетерпением ждем встречи со всеми ключевыми фигурами учреждения, чтобы задать им все важные вопросы, – отметил зоолог и член команды Питер Дашак.

После трех часов работы команда покинула учреждение, не предоставив никаких комментариев.

Институт вирусологии является одной из лучших исследовательских лабораторий Китая, где создан архив генетической информации о коронавирусах летучих мышей после вспышки острого респираторного синдрома в 2003 году.

Поэтому в прошлом году активно распространялась информация, что институт может быть причастен к вспышке Covid-19 в городе Ухань в конце 2019 года. Эксперты ВОЗ хотят найти в институте данные и подсказки относительно того, откуда происходит вирус и как он распространяется.

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Миссия ВОЗ в Китае

14 января миссия ВОЗ прибыла в Китай, чтобы расследовать происхождение Covid-19. К работе они приступили после двухнедельного карантина.

Ученые ВОЗ за шесть дней посетили больницы, научно-исследовательские институты и продовольственный рынок, где был обнаружен первый случай Covid-19.

Источник: AP

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