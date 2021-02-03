Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідали Інститут вірусології Уханю, який підозрювали в походженні Covid-19.

– Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з усіма ключовими фігурами установи, щоб поставити їм усі важливі питання, – зазначив зоолог і член команди Пітер Дашак.

Після трьох годин роботи команда експертів покинула установу, не надавши жодних коментарів.

Інститут вірусології є однією з найкращих дослідницьких лабораторій Китаю, де створений архів генетичної інформації про коронавіруси кажанів після спалаху гострого респіраторного синдрому в 2003 році.

Через це активно поширювалась інформація, що інститут може бути причетним до спалаху Covid-19 в місті Ухань наприкінці 2019 року. Тому експерти ВООЗ хочуть знайти в закладі дані та підказки щодо того, звідки походить вірус і як він поширюється.

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Місія ВООЗ у Китаї

14 січня місія ВООЗ прибула до Китаю, щоб розслідувати походження Covid-19. До роботи вони стали після двотижневого карантину.

Науковці ВООЗ за шість днів відвідали лікарні, науково-дослідні інститути та продовольчий ринок, де був виявлений перший випадок Covid-19.