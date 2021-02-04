Алексей Навальний опубликовал первое обращение к сторонникам после того, как суд изменил ему условный срок на реальный.

— Я, конечно, много раз слышал эту фразу: Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри. И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: Ну как, работает? Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи, — написал Навальный.

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Навальный выразил мнение, что демонстративное беззаконие по отношению к нему — это личная месть президента Владимира Путина, а также попытка запугать всю страну.

— Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?

Алексей Навальный также призвал своих сторонников не бояться.

2 февраля в Москве суд вынес приговор для оппозиционера Алексея Навального — изменить условный срок на реальный.

Согласно решению, суд отменил условный срок Навального и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

В то же время почти год с этого срока Навальный уже отсидел, ему осталось 2 года и 8 месяцев.