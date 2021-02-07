В Японии дискриминируют медиков из-за Covid-19

В Японии результаты проведенного исследования выявили почти 700 случаев травли или дискриминации медицинских работников, которые борются с коронавирусом.

Соответствующую информацию предоставила Японская медицинская ассоциация. Данные собранны в период с октября по декабрь 2020 года.

Всего было обнаружено 698 случаев дискриминации. Медикам отказывали в посещении парикмахерских и других заведений по причине того, что они работают в медицинских учреждениях.

Также некоторые сообщали о том, что поступали оскорбительные звонки от соседей, когда у их коллег был зарегистрирован коронавирус.

Ассоциация сообщила, что подобные случаи были выявлены по всей стране. Они связаны с необоснованной дискриминацией, которая могла психологически навредить медработникам.

Япония передумала сажать больных Covid-19

В январе Япония отказалась от идеи сажать инфицированных Covid-19 людей за несогласие на госпитализацию. План предусматривал внесение правовой поправки в действующий закон, которая разрешила бы назначить тюремное заключение сроком до одного года или штраф до 1 миллиона иен ($9 500) для пациентов, которые отказываются от госпитализации.

Источник: NHK