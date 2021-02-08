По состоянию на 8 февраля криптовалюта биткоин резко выросла в цене, курс — более $44 тыс.

В начале суток его стоимость была $38 тыс., она колебалась на уровне $38-39 тыс. в течение дня.

Однако в 15.00 цена биткоина преодолела отметку $43 тыс.

Потом его цена немного снизилась и стала удерживаться на уровне более $42 тыс. Несколько раз она преодолевала отметку более $ 44 тыс.

Курс биткоина

В 2020 году криптовалюта биткоин значительно прибавляла в цене. Тенденция ускорилась в последний месяц года, тогда почти каждый день она била рекорды по стоимости.

Продолжил расти биткоин в январе 2021 года, в течение месяца его стоимость несколько преодолевала отметку $40 тыс.

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Источник: Coindesk