PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Четвертый день протестов в Мьянме: граждан разгоняет полиция

Для разгона протестующих полиция в городе Баго применила водомет против целой толпы людей, в результате чего некоторые активисты получили ранения. Протесты в Мьянме не прекращаются уже четвертый день, несмотря на запрет массовых собраний.

Мьянма

О применении водометов сообщают и в других городах, в том числе и столице, но люди не оставляют позиций.

Читайте
Переворот в Мьянме: США пригрозили санкциями

Протестующие выступают против военной диктатуры, требуют освободить главу правительства Аун Сан Су Чжи и скандируют: Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии!

Протестующих уже поддержали преподаватели, студенты, врачи и даже некоторые полицейские.

Переворот в Мьянме

Утром 1 февраля в стране был задержан глава правящей партии Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие чиновники.

В Мьянме было объявлено чрезвычайное положение на целый год, а власть получил главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Источник: ВВС

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка