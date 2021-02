Для разгона протестующих полиция в городе Баго применила водомет против целой толпы людей, в результате чего некоторые активисты получили ранения. Протесты в Мьянме не прекращаются уже четвертый день, несмотря на запрет массовых собраний.

О применении водометов сообщают и в других городах, в том числе и столице, но люди не оставляют позиций.

Протестующие выступают против военной диктатуры, требуют освободить главу правительства Аун Сан Су Чжи и скандируют: Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии!

Протестующих уже поддержали преподаватели, студенты, врачи и даже некоторые полицейские.

Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI

— Wa Lone (@walone4) February 9, 2021