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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Четвертий день протестів у М’янмі: громадян розганяє поліція

Для розгону протестувальників, поліція у місті Баго застосувала водомет проти цілого натовпу людей, внаслідок чого деякі активісти дістали ушкоджень. Протести у М’янмі не вщухають вже четвертий день попри заборону масових зібрань. 

Мьянма

Про застосування водометів повідомляють і в інших містах, зокрема у столиці, але люди не залишають позицій.

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Протестувальники виступають проти військової диктатури, вимагають звільнити голову уряду Аун Сан Су Чжі та скандують: Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії!

Протестувальників уже підтримали викладачі, студенти, лікарі та навіть деякі поліцейські.

Переворот у М’янмі

Вранці 1 лютого в країні було затримано голову правлячої партії Аун Сан Су Чжі, президента Він М’їна та деяких інших урядовців.

У М’янмі було оголошено надзвичайний стан на цілий рік, а владу отримав головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлаіну.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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