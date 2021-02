Для розгону протестувальників, поліція у місті Баго застосувала водомет проти цілого натовпу людей, внаслідок чого деякі активісти дістали ушкоджень. Протести у М’янмі не вщухають вже четвертий день попри заборону масових зібрань.

Про застосування водометів повідомляють і в інших містах, зокрема у столиці, але люди не залишають позицій.

Протестувальники виступають проти військової диктатури, вимагають звільнити голову уряду Аун Сан Су Чжі та скандують: Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії!

Протестувальників уже підтримали викладачі, студенти, лікарі та навіть деякі поліцейські.

Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI

— Wa Lone (@walone4) February 9, 2021