Для розгону протестувальників, поліція у місті Баго застосувала водомет проти цілого натовпу людей, внаслідок чого деякі активісти дістали ушкоджень. Протести у М’янмі не вщухають вже четвертий день попри заборону масових зібрань.
Про застосування водометів повідомляють і в інших містах, зокрема у столиці, але люди не залишають позицій.
Протестувальники виступають проти військової диктатури, вимагають звільнити голову уряду Аун Сан Су Чжі та скандують: Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії!
Протестувальників уже підтримали викладачі, студенти, лікарі та навіть деякі поліцейські.
Police started crackdown using water canon against hundreds of anti-coup protesters in Bago, a city in lower Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #BurmaCoup #Burma pic.twitter.com/SrGy3ZMMkI
— Wa Lone (@walone4) February 9, 2021
Переворот у М’янмі
Вранці 1 лютого в країні було затримано голову правлячої партії Аун Сан Су Чжі, президента Він М’їна та деяких інших урядовців.
У М’янмі було оголошено надзвичайний стан на цілий рік, а владу отримав головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлаіну.