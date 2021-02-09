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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более $48 тыс.: курс биткоина установил очередной рекорд

Биткоин снова подорожал и установил исторический максимум. Как свидетельствуют данные портала CoinDesk, его стоимость превысила $48 тыс.

біткоін

Еще ночью 9 февраля она колебалась на уровне уровне $45-46 тыс. Ранее стоимость биткоина была на уровне $38-38 тыс. Но после того, как компания Tesla Илона Маска сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в валюту, ее курс сразу подскочил до почти $44,9 тыс.

Также росту курса биткоина способствовало заявление, что Tesla планирует в будущем интегрировать эту криптовалюту как средство оплаты за продукцию.

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Последний раз такие резкие скачки стоимости биткоина фиксировали в январе этого года. Тогда максимальный показатель был на уровне $38,7 тыс.

Эксперты связывали рост стоимости криптовалюты с объявлением Палатой представителей США импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Источник: CoinDesk

Фото: Unsplash

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