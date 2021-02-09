Біткоїн знову здорожчав і встановив історичний максимум. Як свідчать дані порталу CoinDesk, його вартість перевищила $48 тис.

Ще вночі 9 лютого вона коливалася на рівні рівні $45-46 тис. Раніше вартість біткоїна була на рівні $38-38 тис. Але після того, як компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у валюту, її курс одразу підскочив до майже $44,9 тис.

Також зростанню курсу біткоїна сприяла заява, що Tesla планує у майбутньому інтегрувати цю криптовалюту як засіб оплати за продукцію.

Останній раз такі різкі стрибки вартості біткоїна фіксували у січні цього року. Тоді максимальний показник був на рівні $38,7 тис.

Експерти пов’язували зростання вартості криптовалюти з оголошенням Палатою представників США імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу.

Джерело: CoinDesk