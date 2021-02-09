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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Франції школярам заборонили носити маски, виготовлені власноруч

У Франції підвищили вимоги до носіння захисних засобів у громадських місцях. У школах країни заборонили носити саморобні маски.

коронавірус, карантин, маска

Згідно з новими вимогами, учні повинні носити індивідуальні маски, призначені для медичного застосування.

Вони відносяться до засобів першої категорії захисту. Їх потрібно змінювати кожні дві години.

Ця вимога стосується вчителів та інших працівників навчальних закладів.

Карантин у Франції

Через складну ситуацію з коронавірусом у Франції не поспішають послаблювати карантинні обмеження. З 31 січня влада країни заборонила в’їзд та виїзд з держав, що не входять до складу Євросоюзу.

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Крім того, місцевим мешканцям заборонили носити саморобні маски у громадських місцях, оскільки вони не забезпечують достатній рівень захисту від нових штамів коронавірусу.

Детальніше про карантин у Франції читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The local.fr

Фото: Pexels

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