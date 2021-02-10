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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Несмотря на заметный прогресс, коррупция тормозит реформы в Украине — Еврокомиссия

Европейская комиссия считает основным препятствием на внедрении реформ в Украине “широко развитую коррупцию”. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании по Соглашению об ассоциации ЕС с Украиной.

Несмотря на заметный прогресс, коррупция тормозит реформы в Украине — Еврокомиссия

По словам Домбровскиса, ключевые учреждения в Украине должны стать полностью независимыми, в частности речь идет о Национальном антикоррупционном бюро.

— В течение многих лет бюро продемонстрировало свою эффективность и дало ощутимые результаты. Борьба с коррупцией является ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС.

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При этом вице-президент Еврокомиссии похвалил руководство Украины, подчеркнув, что за последние годы Украина осуществила много важных реформ. Он подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину в этом.

Также во время заседания речь шла о вакцинации населения. Сейчас в ЕС рассматривают вопрос, как помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам.

Финансовая поддержка от Еврокомиссии

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине €600 млн помощи для борьбы с коронавирусом в знак подтверждения солидарности и тесных контактов. В общем орган пожертвовал €3 млрд для десяти стран.

Источник: Европейская комиссия

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