Европейская комиссия считает основным препятствием на внедрении реформ в Украине “широко развитую коррупцию”. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании по Соглашению об ассоциации ЕС с Украиной.

По словам Домбровскиса, ключевые учреждения в Украине должны стать полностью независимыми, в частности речь идет о Национальном антикоррупционном бюро.

— В течение многих лет бюро продемонстрировало свою эффективность и дало ощутимые результаты. Борьба с коррупцией является ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС.

При этом вице-президент Еврокомиссии похвалил руководство Украины, подчеркнув, что за последние годы Украина осуществила много важных реформ. Он подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину в этом.

Также во время заседания речь шла о вакцинации населения. Сейчас в ЕС рассматривают вопрос, как помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам.

Финансовая поддержка от Еврокомиссии

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине €600 млн помощи для борьбы с коронавирусом в знак подтверждения солидарности и тесных контактов. В общем орган пожертвовал €3 млрд для десяти стран.

Источник: Европейская комиссия